CineOP exibe documentário de Dácia Ibiapina sobre moradia popular no DF

CB Correio Braziliense

(foto: Trotoar/ Divulgação)

O longa brasiliense Cadê Edson? integra a programação da 15ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP), que este ano acontece de forma remota. As transmissões são realizadas pelo site da mostra, e os filmes podem ser agendados pelo público para integrar as sessões de cada espectador.

O documentário da cineasta Dácia Ibiapina acompanha a trajetória dos movimentos sociais em defesa da moradia popular no Distrito Federal a partir de 2012. Desde o lançamento, foi exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes, e participou do festival de Sheffield, na Inglaterra, e de Lussas, na França.



Ao longo de toda a programação do CineOP serão exibidos um total de 101 filmes, de 3 a 7 de setembro no site da mostra. Além das produções, a mostra conta com a realização de oficinas.



Para a abertura da programação, será discutido em debate o tema central do evento Cinema de Todas as Telas, no ano em que a televisão brasileira completa 70 anos. Os convidados para conduzir a abertura são o escritor e filósofo Ailton Krenak, e o cineasta e poeta Tadeu Jungle.