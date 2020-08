Show do cantor Vitão no Festival Drive-in é adiado para setembro

CB Correio Braziliense

(foto: Bruno Trindade)

O show do cantor Vitão, na Tour Ouro drive-in, que ocorreria no próximo domingo (30/8), às 21h, como parte do encerramento do evento Festival Drive-in Aeroporto foi adiado. O festival, então, ainda terá encerramento no domingo, mas com as duas sessões já esgotadas de Detetives do Prédio Azul (DPA) - A peça, uma às 17h e a outra às 19h30.



A apresentação foi reagendada para 26 de setembro. De acordo com a produção de Vitão, a mudança de data ocorre devido a uma laringite aguda. "Por recomendações médicas, Vitão ficará alguns dias de repouso, mas a nova apresentação já tem data para acontecer: no dia 26/09 o cantor sobe ao palco para show exclusivo pensado unicamente para o formato. Vitão agradece o carinho e compreensão de todos seus fãs e espera encontrá-los em breve", diz a nota.

Para o público que já adquiriu os ingressos, serão dadas as opções de transferi-los para a nova data a definir, utilizá-los em outra atração, ou ainda o reembolso. Todas podem ser solicitadas no próprio site da compra.