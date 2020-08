Calvin Harris e The Weeknd lançam baladas; confira outros lançamentos

PI Pedro Ibarra* MB Maria Baqui* GM Geovana Melo*

A semana de lançamentos foi bastante movimentada, principalmente, no que diz respeito a colaborações e participações. Calvin Harris e The Weeknd apresentaram novidade conjunta, assim como girl group Blackpink que se uniu a Selena Gomez. No Brasil, Anitta e Papatinho convidaram Dfideliz e Bin para uma nova música.



Over now, uma balada colaborativa de The Weeknd e Calvin Harris, é um dos destaques entre os lançamentos. O músico R&B, que recentemente se aventurou no gênero disco, chama o produtor e gigante da eletrônica para um single com referências da pista de dança dos anos 1970 e 1980. O trabalho conjunto marca um ano produtivo para Weeknd, que lançou álbum, participou em músicas de outros cantores e ainda atuou no Joias brutas da Netflix. Essa também é o retorno de Calvin Harris após um tempo trabalhando no projeto Love regenerator.

Outra colaboração pop que movimentou o mundo da música tem sede na Coreia. O grupo de mulheres do k-pop Blackpink convidou a ex-Disney Selena Gomez para o single Ice cream. A música, que usa de batidas hip-hop, como é a linha do grupo coreano, tem um forte apelo dançante e é mais uma prévia do Blackpink: The album, disco de estreia das meninas do k-pop.

No rap, dois lançamentos chamaram mais atenção. Jaden, filho do meio de Will Smith, apresentou CTV3: cool tape vol.3, álbum mais brando e pop recente da própria carreira, com a participação de Justin Bieber. Esse trabalho é apontado pelo músico como o encerramento trilogia que conta também com os discos SYRE, de 2017, e ERYS, de 2019. Quem também deu as caras foi Nicki Minaj, voltando de um hiato de lançamentos, a artista tem feito muitas participações recentes e a desta semana foi Expensive, música do rapper Ty Dolla $ign.

Um retorno inesperado desta semana foi o dos roqueiros do Smashing Pumpkins. A banda lançou os singles Cyr e The colour of love, que são composições mais animadas e não se assemelham tanto com os sucessos que alavancaram o grupo nos anos 1990. As novas canções fogem da melancolia que a banda era conhecida e flerta com um rock de bandas como New Order ou LCD Soundsystem, com muitos sintetizadores e linhas de baixo dominantes. Esses lançamentos são a prévia do próximo trabalho que contará com os membros fundadores da banda Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e Jeff Schroeder, mas ainda não tem data para estar disponível nas plataformas.

Após o sucesso do hit S de saudade, os sertanejos Luíza & Maurílio disponibilizaram em todas as plataformas digitais de música a faixa Inamorável, que chegou acompanhada de um videoclipe. Com produção musical de Calango, a canção narra uma paixão que não pode ser esquecida e é embalada pelo trecho: “Eu tô tentando outra boca goela abaixo/ Mas ultimamente eu tô inamorável / eu tô tentando superar o insuperável/ mas depois de você eu tô inamorável”. A dupla reúne mais de três milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Saiu, nesta sexta-feira (28/8), o novo trabalho de carreira do produtor Papatinho. Desta vez, ele veio em companhia de Anitta, DFideliz e Bin. Tá com Papato é o nome da música, que foi criada no contexto do rap nacional. No videoclipe, Anitta aparece ao lado de Neymar e as filmagens foram feitas no Rio de Janeiro, durante uma social entre amigos.

Filipe Ret emociona o público com o novo single Cidade dos anjos. Segundo o artista, neste domingo (30/8), o filme da música, que conta a história da primeira vítima de covid no Brasil, estará disponível nas principais plataformas digitais. Ret investiu em um arranjo acústico e deixou de lado as batidas comuns de boombap das canções mais famosas dele.

Em uma parceria inédita, os Djs Make U Sweat e os cantores RodMac e Caelu se uniram em um feat inédito. Intitulada Don’t say goodbye, a faixa conta com uma mistura harmoniosa da música eletrônica com batidas românticas.

O grupo Turma do Pagode lançou o álbum TDP Live Show. Com oito faixas, o trabalho foi registrado em uma live em maio e traz ao público os sucessos antigos da banda. Nesse trabalho, todas as canções chegaram em formato pot-pourri, como em Festa no quintal que se uniu a Vai com Deus, a Dia de samba e a Dom de samba. "Quando selecionamos o repertório da live, decidimos tocar algumas músicas mais antigas, que não tocávamos há um bom tempo, e que o público sempre pedia nos shows", conta Marcelinho TDP em material de divulgação.



