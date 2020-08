Taylor Swift doa US$ 30 mil para jovem custear a universidade

CB Correio Braziliense

Vitória Mario, uma jovem portuguesa de 18 anos, passou para a matemática na Universidade de Warwick, no centro da Inglaterra. No entanto, a adolescente não tinha condições de arcar com os custos do ensino. Para isso, ela iniciou uma vaquinha on-line, em que estabeleceu como meta 44,5 mil euros para financiar os estudos. Após conseguir quase metade do valor, Vitória foi surpreendida por uma doação da cantora Taylor Swift, no valor de US$ 30 mil, cerca de R$ 163 mil, completando a quantia necessária.



"Vitória, conheci sua história on-line e me sinto muito inspirada por sua determinação e dedicação em transformar seus sonhos em realidade. Quero presentear você com o restante do valor da sua meta. Boa sorte em tudo o que você faz! Com amor, Taylor", comentou a cantora na GoFundMe, página de financiamento coletivo.

Como forma de agradecimento, a portuguesa postou um vídeo nas redes sociais, em que fala do impacto que a cantora teve na campanha e na vida dela. "Seu vídeo me marcou. Você trabalhou tanto para conseguir aquelas notas incríveis e foi uma honra fazer parte da sua jornada. Vamos encontrar uma maneira de nos encontrarmos quando for seguro! Tenho muito orgulho de você", comentou Taylor na publicação.

Ao todo, Vitória já arrecadou US$ 47.840, um pouco mais de R$ 260 mil. A jovem vive no Reino Unido há quatro anos, depois de migrar de Portugal para viver com a família em Tottenham. Devido às barreiras socioeconômicas, ela não era elegível para empréstimos e subsídios para custear a faculdade.