De God of war a emoji de flor: Antonio Fagudes se rende à modernidade

CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

O ator Antonio Fagundes sempre disse que não iria se render à redes sociais. No entanto, tudo mudou. Neste ano, ele entrou no Instagram e se tornou ativo na mídia, além disso, admitiu que também criou um vício por videogame. Nesta quinta-feira (27/8), em uma live com Maria Zilda Bethlem, compartilhou que ficou uma semana sem dormir por causa do jogo God of war.

Fagundes disse que teve o primeiro videogame com 60 anos: “Queria saber por qual motivo meus filhos gostavam tanto e comprei o aparelho”. O jogo o tirou várias madrugadas de sono e o fez ficar uma semana longe da leitura. Depois de comprar três edições do God of war, o artista ressaltou a importância de manusear o vício, uma vez que tirou o foco de outras atividades.

Jornada no Instagram

Em 15 de janeiro de 2020, Antonio Fagundes publicou pela primeira vez no Instagram, ressaltando a modernização de si próprio. “Você deve estar estranhando, eu aqui no Instagram, ficando moderninho”, publicou o ator, que prometeu falar sobre cozinha, arte, viagens, poesia entre outros assuntos diversos. Aproveitou para falar àqueles que pensaram que ele nunca se renderia ao aplicativo: “Eles que lutem”.

Junto com a criação da conta e as publicações, o artista iniciou a hashtag #fafadigital, para atrair os fãs e ironizar a própria relação com a tecnologia. Em 17 de fevereiro de 2020, o ator fez uma publicação mostrando se familiarizar com os emojis, pequenas representações gráficas para emoções.

Um caso que surpreendeu Antonio Fagundes e que o fez postar um vídeo com explicação, foi quando o Instagram bloqueou os comentários do público em uma publicação que havia feito de uma foto com sua esposa, Alexandra Martins. Por ter se emocionado com as respostas dos fãs, o ator resolveu responder cada um com um emoji de flor. A plataforma, neste sentido, entendeu como comportamento estranho mais de quatro mil respostas de flores padronizadas, pensando que poderia ser um robô, e bloqueou a aba de comentários.

Nos últimos meses, a celebridade tem comentado sobre DVDs, apresentando alguns cineastas, como, por exemplo, Alfred Hitchcock. Junto as dicas e análises, Antônio Fagundes também criou o hábito de publicar a hashtag #poesiadedomingo, que se baseia na leitura de versos de poetas todo fim de semana.