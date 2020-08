Whindersson lança projeto musical: o primeiro EP, ‘No name’

CB Correio Braziliense

(foto: Netflix/Divulgação)

O humorista Whindersson Nunes lançou, na manhã desta sexta-feira (28/8), mais um projeto musical. Desta vez, o primeiro EP, chamado No name com as faixas De novo, Lado oposto e Agora, a última em parceria com o rapper RAPadura.

A música sempre foi um projeto paralelo à carreira no humor, uma vez que Whindersson também é bastante conhecido pelas paródias, tendo, Alô, vó, tô reprovado, versão da música Alô, vó, tô estourado, da banda Forró do Movimento, lançado a carreira do humorista em nível nacional, por meio do YouTube. Depois disso, outros grandes hits nacionais e internacionais ganharam as versões bem humoradas de Whindersson.



O humorista também tem composições próprias como o sucesso Girassol (2019), em parceria com a cantora Priscilla Alcântara, entre outras. Na quarentena, também realizou algumas lives em que cantava composições próprias e músicas de outros artistas.

Este ano, Whindersson já havia lançado Coisa linda, com Ivete Sangalo, o Hit do pão, em parceria com Tirullipa, GKay e Rafael Cunha. Na última sexta-feira (21/8), lançou a música Paraíso, com Luan, ex-dupla de Saulo Poncio na UM44K.

Para a divulgação do novo EP, ele fez uma postagem no Instagram, onde aparece nu, de costas, em um cenário de campo. Na montanha ao fundo escreveu: "Escute três novas músicas minhas no Spotify, bebê. Me dá essa moral. Pedido de brother". Já na legenda da publicação, colocou: “Abismado com o que está escrito nesta grande e eloquente montanha”. Nos comentários, os fãs entenderam a dualidade da postagem.