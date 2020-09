VMA 2020: onde assistir, quem se apresenta e quem são os favoritos

PI Pedro Ibarra* PB Paula Barbirato*

(foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP)

Criado para premiar videoclipes e artistas do meio musical, o MTV Video Music Awards (VMA) ocorre desde 1984 realizando uma noite com premiação para diversas categorias de produção musical e audiovisual, incluindo performances de músicos e grupos ao vivo. A edição VMA 2020, pela primeira vez, não terá o público expressivo que costuma ter, como também contará com um modelo novo adaptado, por conta da pandemia do novo coronavírus.



Como será?

O evento estava marcado para ocorrer no Barclays Center, em Nova York, nos Estados Unidos com início às 21h, no horário de Brasília, com transmissão na MTV Brasil. Com mudanças de última hora, a organização optou por apresentações ao ar livre em vários locais da cidade, visando também enaltecer os bairros, montado um palco no Brooklyn, em Staten Island, no Queens, em Manhattan e no Bronx.

Os shows terão plateia limitada (seguindo todas as orientações médicas de distanciamento mínimo, uso de máscara e higienização serão exigidas) ou até mesmo inexistente. O New York Post confirmou que os policiais de Nova York estarão responsáveis por realizar rondas checando se todos estarão cumprindo as medidas.

Além das premiações, como de costume em VMAs, artistas ocuparão os palcos com apresentações ao vivo. Alguns do destaques estão para as três cantoras Miley Cyrus, Lady Gaga e Ariana Grande, além do músico The Weeknd. A boyband BTS a faz primeira apresentação em premiações norte-americanas com a primeira música 100% em inglês, o novo single Dynamite.

Confira a lista dos artistas e dos grupos confirmados que ocupam a programação:



BTS

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weekend

Maluma

Ariana Grande

Black Eyed Peas

CNCO

Da Baby

Doja Cat



Roddy Ricch, rapper americano, e J Balvin, cantor colombiano, cancelaram as apresentações marcadas para o VMA 2020, por causa da covid-19. O artista estadunidense compartilhou que era por problemas de conformidade em relação ao coronavírus. O artista da Colômbia, por sua vez, contraiu o vírus e publicou um vídeo no Instagram, em 14 de agosto, relatando como foi passar por tudo.



Indicações



Da mesma forma em que o VMA 2020 ocorre de maneira adaptada, as categorias abrangeram a realidade do ano, de isolamento social e de cancelamento de shows, para produções culturais. Sem contar as premiações conhecidas, a organização trouxe duas novas categorias: melhor videoclipe remoto e melhor performance na quarentena.

Sobre as indicações, o que gerou discussão na internet foi a falta de Harry Styles e Dua Lipa na lista de candidatos ao prêmio, artistas que lançaram conteúdo neste ano. Segundo o site Hits Daily Double, os dois cantores recusaram o convite para se apresentarem na edição por isso.

Adore you, de Harry Styles, foi indicado para categorias técnicas de melhores efeitos visuais, melhor direção e melhor direção de arte. O artista, em si, não concorrerá a nenhum prêmio. A mesma situação acontece com Dua Lipa, que teve indicado Don’t start now para melhor direção de arte, e Physical para melhor coreografia, efeitos visuais e direção de arte.

Favoritos



No meio de diversos candidatos, a música Rain on me, de Lady Gaga com Ariana Grande, se coloca como um forte concorrente ao prêmio principal da noite, devido a quantidade de indicações. Somando um total de seis categorias, a canção foi indicada para videoclipe do ano, música do ano, melhor colaboração, melhor grupo/artista pop, melhor efeito visual e melhor coreografia. Lady Gaga também concorre a artista do ano.

Drake, no mesmo sentido, aparece no quadro de favoritos pela quantidade de indicações, com a participação na canção Life is Good, do Future, e a performance na quarentena, Toosie Slide. Justin Bieber e Ariana Grande somam três indicações com Stuck with U de melhor colaboração, melhor videoclipe doméstico e melhor performance na quarentena. Relembre aqui todos os indicados ao VMA 2020.

*Estagiários sob supervisão de Adriana Izel