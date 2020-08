Conheça outros filmes que Chadwick Boseman atuou, além de Pantera Negra; veja trechos

CB Correio Braziliense

(foto: AFP)

O ator Chadwick Boseman, que morreu nesta sexta-feira (28/8) aos 42 anos, ficou mundialmente conhecido por seu papel como o Pantera Negra, herói da Marvel, mas o norte-americano tem uma lista extensa de trabalhos. Relembre alguns:

Chadwick Boseman atuou nas séries televisivas Third Watch, Law & Order, CSI: NY, ER e Lincoln Heights.



Em longas-metragens, seu primeiro papel foi no filme The Express.

No filme 42, ele fez o seu primeiro personagem principal, em que ele retratou a estrela do beisebol Jackie Robinson.







Em 2014, foi a vez dele interpretar o ícone da música James Brown no filme Get on Up.







E em 2016, ele fez Tot, uma divindade da mitologia egípcia, em Deuses do Egito.

O seu mais recentes trabalho em filmes foi como Norman Earl "Stormin' Norman" Holloway, em Da 5 Bloods, lançado este ano. A produção é dirigida pelo Spike Lee e conta da história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã que retornam ao país em busca dos restos mortais do seu comandante.







Morte

Chadwick Boseman morreu nesta sexta-feira após uma luta contra o câncer. Ele tinha 42 anos.