O apresentador Milton Neves não comentará a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana devido a morte da esposa. Lenice Chame Magnoni Neves morreu neste domingo (30/8), aos 65 anos, devido a um câncer no pâncreas.

“Com imensa tristeza comunico aos assinantes do UOL que não comentarei a rodada deste domingo em razão do falecimento de Lenice Chame Magnoni Neves, minha querida esposa”, justificou. “Hoje, depois de tantas realizações, foi-se o pilar da família”, prosseguiu em publicação no seu blog.

O apresentador também homenageou a mulher nas redes sociais. “Nice, Deus te pague, minha primeira namorada, única noiva e única esposa. Vá com Deus e fique tranquila no céu, porque nossos 3 meninos hj cuidam de mim como tão bem você cuidou deles enquanto eu trabalhava feito louco. Deus te pague!”, escreveu no Instagram.

Milton também destacou a família que os dois formaram. “Dia 7 de janeiro de 1978 Lenice e eu nos casamos no civil em Muzambinho. Antes foram 10 anos de namoro e noivado esperando obter condições para nos casarmos. E foi um grande casamento de 42 anos, hj interrompido nesta madrugada pela força do maldito câncer”, lamentou.

Homenagens

Milton Neves está recebendo diversas mensagens de solidariedade nas redes sociais. Além disso, no clássico entre São Paulo e Corinthians, disputado na manhã deste domingo, foi colocado uma faixa de homenagem póstuma.



Os dois estiveram juntos por 10 anos de namoro e 42 de casamento e tiveram três filhos (Rafael, Fábio e Netto) e duas netas (Giulia e Maria Beatriz). "Com ela cuidando sozinha dos meninos enquanto eu mais trabalhava na vida", disse Neves.