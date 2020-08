Esposa de Milton Neves é homenageada pelo São Paulo em clássico

CB Correio Braziliense

(foto: Twitter/reprodução)

A esposa de Milton Neves, foi homenageada no clássico paulista deste domingo (30/08) em São Paulo no jogo do SPFC contra o Corinthians. Lenice Chame Magnoni Neves morreu na madrugada de hoje aos 65 anos. Os dois estavam casados há 42 anos. Ela lutava contra um câncer no pâncreas e estava internada em São Paulo, mas veio a óbito por causa da doença.



Uma homenagem póstuma foi colocada no telão com o nome de Lenice. Milton Neves agradeceu e compartilhou um vídeo nas redes sociais com a cena. “A homenagem do futebol e do SPFC à minha esposa Lenice hj no Morumbi. Ela tão discreta em vida teve uma homenagem que minha família e eu jamais esqueceremos. Obrigado, FUTEBOL”, escreveu.



A homenagem do futebol e do SPFC à minha esposa Lenice hj no Morumbi. Ela tão discreta em vida teve uma homenagem que minha família e eu jamais esqueceremos. Obrigado, FUTEBOL pic.twitter.com/whT4Av8L5i — Milton Neves (@Miltonneves) August 30, 2020

O jornalista já havia usado as redes para homenagear a esposa e alertou aos leitores que se manteria distante da rodada deste final de semana em razão do luto.