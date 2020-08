Sertanejo Rodolffo anuncia covid-19: "soltei um peido e não senti o bicho"

CB Correio Braziliense

Em vídeo de mais de nove minutos, Rodolffo conta como descobriu a doença - (foto: Instagram/Reprodução)

Rodolffo Matthaus da Silva Rios, da dupla sertaneja Israel & Rodolffo, contou, no Instagram, que está com covid-19. Em vídeo de mais de nove minutos, ele conta que estava resfriado desde quarta-feira (26/8), mas que, depois de os sintomas piorarem, ele resolveu, na sexta-feira, soltar um pum debaixo do cobertor para ver se sentia o cheiro. Como não sentiu, foi ao banheiro fazer o “teste do perfume”.

“Sexta-feira acordei por volta de 5h30 da manhã e percebi que ainda estava com sintomas de gripe, mas havia algo a mais, foi quando eu resolvi soltar um peido debaixo da coberta e não senti o cheiro do bicho”, contou o cantor. “Foi quando alertei, falei rapaz esse trem tá errado. Levantei, fui lá no banheiro, o peido não resolveu, vou lá no perfume ver o quê que vira. Fui lá no banheiro e bati uns três perfumes lá e não senti o cheiro de nenhum. Foi quando eu falei ‘é o trem achou eu mesmo o tal do vírus’. Corri no banheiro pra fazer esse teste com o perfume sem saber se era o peido que não tava fedendo ou se era o paladar que tava sem mesmo.”

Depois de borrifar três perfumes e não sentir os cheiros, avisou ao médico, que decidiu entrar com a medicação antes mesmo de realizar o teste para o coronavírus. Rodolffo fez o teste na própria sexta (27/8) e recebeu o resultado no sábado (29/8), confirmando que estava com covid-19. No vídeo, ele conta também que está fazendo um relatório da própria doença e que escreveu os detalhes para não esquecer enquanto contava para os seguidores.

No vídeo, ele contou ainda que, além dos remédios, fez uma tomografia do pulmão. “Pra precaver pra não ter complicação por falta de cuidado. Sábado o laboratório enviou o resultado e confirmou a presença do vírus, estou com disposição e sem maiores preocupações, tou isolado, tomando as medicações e ficando de repouso”, avisou.

Rodolffo é mais um sertanejo que anunciou estar com covid-19. Outros, como Cauan, Simaria e Gabi Martins também enfrentaram a doença.