Covid-19: Cauan, Simaria e outros sertanejos enfrentaram a doença

A internação e o tratamento do cantor sertanejo Cauan após contrair o novo coronavírus trouxe novamente à tona os casos confirmados da doença entre famosos. No universo da música sertaneja, o cantor que faz dupla com Cleber e Simaria, conhecida pelo trabalho com a irmã Simone, tem compartilhado nas redes sociais o processo de recuperação. Ele com um caso mais grave, ela assintomática.

O Correio lembra, então, os artistas do estilo musical que tiveram a covid-19. A maioria se recuperou e, alguns, seguem em tratamento.

Cauan

O sertanejo Cauan, dupla de Cleber, chegou a ter 75% do pulmão comprometido. Ele ficou internado em uma UTI por quase duas semanas, depois, foi encaminhado para o quarto. Nesta quarta-feira (26/8), o artista teve alta do hospital, em Goiânia, e continuará o tratamento em casa. Em um vídeo postado nas redes sociais, o cantor disse sentir que “Deus fez um milagre" na alma dele.

Simaria

A coleguinha Simaria também foi infectada pela covid-19 e está assintomática. Pelos stories do Instagram, a cantora, dupla de Simone, mostrou que está na mesma casa que os filhos, mas isolada em outro cômodo. A irmã dela, que está grávida, chegou a fazer exame por ter tido contado com Simaria, mas testou negativo.

Gabi Martins

Já a ex-BBB e cantora Gabi Martins anunciou, no último domingo (23/8), que está curada da doença. Por meio de um post no Twitter, a mineira disse que “deu tudo certo” no exame e que gostaria de comemorar com um almoço e jantar especial para a família.

Mariano

A dupla de Munhoz, Mariano, se curou do novo coronavírus em junho. Após o tratamento, ele decidiu doar plasma para um estudo que avalia transfusão em pacientes com quadro de saúde grave do vírus. “Liberaram o estudo para o tratamento da covid e eu sou o primeiro doador do Mato Grosso do Sul. Você pode vir doar, você que teve covid ou se quiser doar mesmo, porque precisa de sangue também”, compartilhou o cantor pelos stories.

Xand Avião

Xand Avião, que também teve a doença logo no início da pandemia, aproveitou a etapa vencida para apoiar pessoas que foram prejudicadas financeiramente devido à disseminação da doença no Brasil. Com a live Modo Xand Avião, que ocorreu em 4 de abril, o cantor arrecadou, pelo menos, R$ 300 mil, 45 toneladas de alimentos e 1500 cestas básicas. “Quando tudo isso passar ficará um aprendizado, podem ter certeza”, escreveu Xand em uma publicação no Instagram.

Zé Neto

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, está recuperado do vírus há pouco mais de um mês. No fim de julho, o cantor postou, nas redes sociais um vídeo com os amigos em uma fazenda, no qual comentava que estava com “a turma da covid”. Após repercussão negativa da publicação, o artista compartilhou no IGTV um pedido de desculpas aos fãs. “Sou uma pessoa que só gosta de levar alegria e só gosta de ajudar as pessoas e, infelizmente, em um momento de bobeira da minha cabeça, acabei falando m****”, refletiu o sertanejo.

Breno & Caio César

Os gêmeos Breno & Caio César também testaram positivo para a covid-19 e se recuperaram, no fim de maio. Pelo Instagram, eles comentaram que tiveram sintomas leves e alertaram o público sobre a importância dos cuidados para passar por esse momento delicado.