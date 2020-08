Embaixada da Alemanha realiza concerto no Festival Drive-in Aeroporto

CB Correio Braziliense

A Orquestra Filarmônica de Brasília se apresenta sob a regência do maestro Thiago Francis - (foto: Pedro Camargo/Studio Aviv)

A Embaixada da Alemanha, em parceria com a Orquestra Filarmônica de Brasília, realiza um concerto, nesta terça-feira (1°/9), às 18h30. O evento é em comemoração aos 30 anos da reunificação da Alemanha. A celebração será no Festival Drive-in do Aeroporto, com entrada franca.

No concerto, que conta com a regência do maestro Thiago Francis, serão apresentadas a Quinta Sinfonia e a Abertura Egmont, de Beethoven. A entrada será liberada a partir das 17h30 e os organizadores recomendam que o público chegue com antecedência, pois o número de lugares é limitado.

Serviço



Embaixada da Alemanha no Festival Drive-in do Aeroporto

Aeroporto (Bolsão B). Nesta terça-feira (1°/9), às 18h30. Show da Orquestra Filarmônica de Brasília em comemoração aos 30 anos da reunificação da Alemanha. Entrada franca. Classificação indicativa livre.