Laurentino Gomes adia lançamento de sequência de 'Escravidão'

Laurentino Gomes é autor da trilogia de sucesso: '1808', '1822' e '1829' - (foto: Alexandre Battibugli/Divulgação)

O lançamento do segundo livro da trilogia Escravidão, escrito por Laurentino Gomes, estava programado para outubro. No entanto, em decorrência da pandemia, o autor, conhecido também por assinar a obra 1808, adiou a estreia para 2021, na Bienal do livro, no Rio de Janeiro.



“Adiar o lançamento é um sinal de respeito e cuidado com os leitores, livreiros, professores, estudantes e todas as pessoas envolvidas nesse processo", comentou o autor em nota.



O segundo volume de Escravidão fala sobre o início da escravatura africana no Atlântico, “entre o primeiro leilão de escravos em Portugal, no ano de 1444, e a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695”. A obra terá ainda a terceira parte, que abordará a continuação da história até o momento da assinatura da Lei Áurea no Brasil, em 1888.



O primeiro livro foi lançado em 2019 e tem como enredo principal a escravidão na África. No decorrer da história, os anos vão passando e Laurentino busca aprofundar os temas que são tratados na obra, como a captura de negros pelos portugueses.