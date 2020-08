Editora Guará lança selo independente com nova HQ 'Kriança Índia'

CB Correio Braziliense

(foto: Rafa Campos/ Universo Guará)

A Editora Guará inaugura novo selo independente, a fim de expandir para os mais diversos autores brasileiros, com o lançamento da HQ Kriança Índia, de Rafael Campos Rocha e Álvaro Maia. O título conta a história de uma criança indígena que protege a Floresta Amazônica e assassina os invasores que adentram no território.



Autor de Deus, Essa gostosa e Magda, Rafael Campos apresenta no roteiro as ameaças do homem branco à floresta como um todo, desde dos recursos, até os povos que habitam nela. A protagonista, Kriança Índia, que não tem identificação de origem, idade ou gênero, protege o lar contra atividades de garimpeiros, agronegócio e milicianos.



A primeira edição conta com seis histórias, as quais duas foram desenhadas por Álvaro Maia, quadrinista, tatuador e ilustrador autônomo.. Rafael Campos publicou livros infantis e de romance, como também cartuns e charges na Folha de São Paulo e na Revista Piauí.



Serviço

Kriança Índia tem 34 páginas e será publicada mensalmente, por meio do site oficial da editora, disponível também na Super Comics e na Amazon, com o valor de R$ 4,90.