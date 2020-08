Ato da ATA: Lives dirigidas por Hugo Rodas retratam isolamento

CB Correio Braziliense

(foto: Lambada Comunicação / Divulgação )

A Agrupação Teatral Amacaca (ATA) apresenta, de 3 de setembro a 29 de outubro, às 21h, no YouTube, o laboratório cênico Ato da ATA, resultado da dinâmica realizada durante o período de isolamento social com ajuda da tecnologia. Serão apresentações individuais abertas ao público sempre às quintas, às 21h.



O projeto foi criado pelo diretor Hugo Rodas com a participação dos atores Abaetê Queiroz, André Araújo, Camila Guerra, Dani Neri, Iano Fazio, Juliana Drummond, Pedro Tupã, Rodrigo Lélis e Rosanna Viegas. A cada live, um laboratório cênico será compartilhado ao vivo pelo canal. No encerramento, será apresentado o espetáculo Poema confinado, que se inspira nas adversidades da pandemia de covid-19.

.



ATA Virtual



Para além da série de lives dirigidas por Hugo Rodas, com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto contém programação de atividades até dezembro de 2020, incluindo oficinas denominadas Atados, e Desata na Rede, que consiste no conhecimento aprofundado do repertório d’Amacaca, com cenas de apresentações da ATA comentadas pelos atores.



Serviço

Lives Ato da ATA

Canal oficial do YouTube do grupo ATA. De 3 de setembro a 29 de outubro, sempre às quintas, às 21h. Apresentação do resultado do laboratório cênico Ato da ATA. Entrada franca. Não recomendado para menores de 14 anos.