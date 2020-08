Cia G7 estreia a peça 'Alívio emergencial' em drive-in

CB Correio Braziliense

(foto: Kazuo Okubo)

Após a comemoração de 19 anos com a peça Cenas da quarentena, o grupo G7 de comédia estreia, em 4 de setembro, Alívio emergencial. O novo espetáculo em formato drive-in ficará duas semanas em cartaz no espaço Arena Drive, localizado no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson.

Em referência ao benefício financeiro disponibilizado na pandemia, Alívio emergencial trará a história de uma família que cansou de 2020 e decidiu antecipar o Natal. A obra é uma sátira aos telejornais e às más notícias e retrata a história de Morrão, um traficante que teve que se adaptar aos tempos de coronavírus, ao mesmo tempo em que descobre que será pai.



Para manter a interatividade característica do grupo, um espectador poderá ganhar R$ 100 participando do quadro Show do cenzão emergencial, em que os atores utilizam o aplicativo Zoom para interagir com o espectador, que não precisará sair do carro.

Confira a programação:

4/9

Sexta, às 21h30

5/9

Sábado, às 21h30

6/9

Domingo, às 19h30

7/9

Segunda, às 19h30

11/9

Sexta, às 21h30

12/9

sábado, às 19h30

13/9

domingo, às 19h30



Serviço

Espetáculo Alívio emergencial – Uma comédia temporária do G7

Espaço Arena Drive, estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (acesso pelo Eixo Monumental). Em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro (Confira o horário de cada sessão na programação). Espetáculo de comédia em formato drive-in do grupo brasiliense G7, em referência ao auxílio emergencial na pandemia. Ingressos antecipados a partir de R$ 90 por carro, com venda no site, na Up Grade, na 415 Sul (sem taxas) e bilheteria na entrada do Espaço Arena Drive, somente nos dias de espetáculo a partir de 1h antes do início da sessão (sem taxas). Todos os ingressos são meia-entrada, entretanto, poderão ser doados voluntariamente 1kg de alimento ou 1 livro.