Francisco El Hombre lança clipe em homenagem a Adoniran Barbosa

A banda Francisco El Hombre lançou, nesta segunda-feira (31/8), o clipe de uma música inédita de Adoniran Barbosa. Bebemorando faz parte do projeto da Eisenbahn em homenagem ao sambista brasileiro, em que foi lançado o álbum ONZE, em 6 de agosto.

Além da banda Francisco El Hombre, outros vários artistas também fizeram parte do projeto. Nomes como Di Melo, Elza Soares e Zeca Baleiro cooperaram para a construção do álbum. Todas as faixas estão disponíveis no Spotify.

O lançamento ocorreu no dia em que Adoniran faria 110 anos. Para completar, além das músicas, foram lançadas também faixas comentadas, com o objetivo de destacar e detalhar o processo de criação do disco.