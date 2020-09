Editora publica nova edição de livro sobre Gilberto Freyre

CB Correio Braziliense

(foto: Companhia Editoria de Pernambuco/ Divulgação)

O Brasil foi objeto de estudo de muitos pesquisadores que tentaram entender e explicar o país. Gilberto Freyre, sociólogo e antropólogo, autor de Casa Grande & Senzala, de 1933, ganha, em homenagem aos 120 anos, a reedição do livro O Brasil de Gilberto Freyre: uma introdução à leitura de sua obra, do historiador e antropólogo Mario Helio, pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). O lançamento está marcado para 10 de setembro, no Circuito Cultural de Pernambuco.

Proporcionar uma visão ampla de Gilberto Freyre, sem a tornar superficial, é o intuito do livro. A primeira edição foi lançada em 2000, pela Comunigraf, ano que completava o centenário do pensador brasileiro, que foi originado de um ensaio publicado no Jornal da Tarde, de São Paulo, com o linguajar bem mais didático. Duas décadas depois, com ilustrações de José Cláudio, a Cepe realiza a revisão e a publicação.

O sociólogo brasileiro ficou conhecido por pensar a identidade do Brasil por meio da miscigenação. Ao contrário do pensamento de elite predominante no início do século 20, de que a culpa das dificuldades do país estariam na mestiçagem, Freyre analisa, por exemplo, a monocultura da cana-de-açúcar, a alimentação precária e a falta de higiene. Segundo Mario Helio, os relatos não terminam, mas se desdobram em outras bases científicas.

Gilberto Freyre, visto como um dos sociólogos mais importantes do século 20, também atuou no campo da Antropologia. Nos Estados Unidos, teve aula com Franz Boas, um dos primeiros precursores da área de Antropologia Cultural.

Serviço

Lançamento do livro O Brasil de Gilberto Freyre: uma introdução à leitura de sua obra

Canal virtual do Circuito Cultural de Pernambuco. Com a autoria de Mario Helio, pela Companhia Editora de Pernambuco, o lançamento da obra está previsto para 10 de setembro, durante o Circuito Cultural de Pernambuco, às 19h30. Participação do autor e de Anco Márcio Tenório.