Com pneumonia, Ana Maria Braga fica afastada do programa 'Encontro'

CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

Ana Maria Braga foi diagnosticada com pneumonia no último fim de semana. Em repouso recomendado pelo médico, ela está afastada do programa Encontro com Fátima Bernardes, onde tem apresentado receitas desde a retomada da atração.

No programa de segunda-feira (31/8), Fátima Bernardes fez o anúncio de que a participação de Ana Maria Braga está suspensa por tempo indeterminado: "Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados", disse a apresentadora.

Em outro momento, ela aproveitou para mandar boas energias para a colega. "Ana, que você se recupere logo, volte logo! Mas fique bem. A gente vai cuidando aqui do que pode", comentou.