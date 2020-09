Cantores fora do maistream ganham fôlego com as lives

GM Geovana Melo*

A onda das lives, os shows virtuais, teve início em março, quando o Brasil entrou em quarentena. Essa foi a forma de entretenimento em meio ao isolamento social. No entanto, além de diversão, o modelo de apresentação elevou novamente a audiência e a popularidade de alguns cantores, que estavam foram do mainstream e ganharam fôlego com as transmissões on-lines. Muitos são artistas com um lugar consolidado na música brasileira. Embora nos últimos anos, tenham tido uma presença mais tímida nos serviços de streaming. Mas esse cenário ganhou um novo diagnóstico com a chegada das lives.



É o caso de Teresa Cristina, que segue se destacando desde o início da quarentena com uma onda de apresentações virtuais, na qual, além de bater um papo com grandes nomes da música brasileira, também dá lugar a apresentações à capela. Em contramão ao mundo pop, a sambista aposta na simplicidade e na conversa ao levar diariamente conhecimento e entretenimento à milhares de pessoas por meio do Instagram, no qual já reuniu Caetano Veloso, Alcione, Gilberto Gil, Marisa Monte, Alice Caymmi e muitos outros cantores.

Como forma de mensurar o sucesso está o número de seguidores. Teresa Cristina tinha 98 mil no Instagram em 26 de março, quando iniciou as lives. Atualmente, são 341 mil. Aos domingos, a cantora canta clássicos do samba ao lado da mãe em Jovens lives de domingo, às 15h, no YouTube.

O pagode foi o gênero que alavancou durante esse período de entretenimento on-line, ficando atrás apenas do sertanejo. Apostando na nostalgia e nas canções antigas que já embalaram a vida de muitos brasileiros, alguns grupos dispararam a audiência, como é o caso do Raça Negra, do Molejo e do cantor Alexandre Pires.

Segundo um levantamento feito no site Social Blade, Raça Negra, Molejo e Alexandre Pires tiveram um maior número de inscritos no YouTube a partir de abril, quando as lives foram se popularizando e seguem em alta desde então. Raça Negra registra uma das maiores audiências em live do país, com 14 milhões de views e Alexandre Pires com 6,3 milhões. Fora esses, outros cantores de pagode também se destacam, como Péricles (11 milhões), Sorriso Maroto (9,8 milhões), Thiaguinho (9,1 milhões) e Pixote (7,1 milhões). O ranking mostra a audiência total dos vídeos no YouTube, não só na hora da transmissão.

Valesca Popozuda também adentrou ao mundo das transmissões ao vivo por meio do Instagram e movimentou a internet, dando vez aos funks proibidões que marcaram o início da carreira da cantora e os tempos áureos da Gaiola das Popozudas. Sem grandes produções e com “muita bagunça”, como definida pela funkeira, as lives dela foram muito comentadas nas redes sociais. Em 5 de abril, na primeira "live proibidona" que reuniu mais de 200 mil pessoas, Valesca chorou ao lembrar de uma parceria com Mr. Catra. O assunto entrou no trending topics do Twitter.

Manu Gavassi foi mais uma que ganhou visibilidade com os shows on-lines. Embora o ponta pé inicial dessa audiência tenha sido a participação da cantora no Big Brother Brasil, quando a finalista saiu do confinamento, os fãs clamaram por um show da artista, que logo atendeu ao pedido e reuniu mais de 300 mil espectadores na live Vinho no meu tapete.

Simone, que estava longe da mídia há um bom tempo, aproveitou o momento para promover encontros musicais intimistas pelo Instagram. Sozinha com um violão ou com bases pré-gravadas, a cantora relembra sucessos da carreira, além de atender pedidos dos internautas que acompanham a apresentação. Até o momento, já foram realizadas 21 lives, sempre às 18h de domingo. Os shows reúnem cerca de 18 mil visualizações e ficam gravados no perfil da cantora.



