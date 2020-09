'Wake me up when september ends' ganha ainda mais força na pandemia

PB Paula Barbirato*

(foto: Divulgação/Green Day)

Com uma linha tênue entre tristeza, saudade e revolta, Billie Joe Armstrong, vocalista da banda americana Green Day, escreveu a música Wake me up when september ends que, mesmo anos depois do lançamento, sempre é lembrada no mês citado.

A canção é referenciada no álbum como a que traduz os sentimentos de revolta com o atentado das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001; a Doutrina Bush, ex-presidente dos Estados Unidos; e a Guerra do Iraque e do Afeganistão. Mas a faixa fala, principalmente, sobre a saudade do falecido pai do autor.

Por trás da canção

Era 1º de setembro de 1982 quando Billie Joe Armstrong perdia o pai em uma luta contra o câncer no esôfago. Após o funeral, a mãe do cantor bateu na porta do quarto dele, que respondeu: “Wake me up when september ends” (Me acorde quando setembro acabar). Desta forma, no início dos anos 2000, o músico resolve compor a letra que retrata a saudade que sente do pai nos versos “Like my father come to pass, twenty years has gone so fast” (Assim como meu pai se foi, vinte anos passaram muito rápido), afirmando que nunca esqueceu o que perdeu.

Apesar da música ter se tornado uma brincadeira na internet, o que não incomoda Billie Joe, além de ter um significado sentimental, a canção compõe o disco American idiot, de 2004, que apresenta uma crítica política ao governo dos Estados Unidos, que na época era representado por George W. Bush, com as músicas American idiot, Holiday, Jesus of suburbia e Boulevard of broken dreams, ganhando, inclusive, o Grammy em 2005 na categoria de melhor álbum de rock.

Wake me up when september ends, entretanto, não deixa de acompanhar as outras canções nas críticas políticas. No videoclipe oficial, dirigido por Samuel Bayer, que também dirigiu Smells like teen spirit, da banda Nirvana, conta a história de um casal de jovens apaixonados e os desdobramentos, os quais Green Day coloca a crítica.

Depois de promessas de amor, em um determinado momento, a mulher aparece desesperada brigando com o companheiro, o que leva a pensar em traição. O motivo, contudo, era por ele ter se alistado no exército, o que significava que ele iria servir na Guerra no Iraque e no Afeganistão.

Repercussões atuais

Embora tenha sido estreada no YouTube no começo dos anos 2000, a música sempre é lembrada com a chegada do mês de setembro. Segundo a Reverb e a NME, as visualizações do videoclipe crescem significativamente conforme o mês citado na canção chega. Nos comentários, é possível observar usuários que marcam presença todos os anos, que celebram o dia 31 de agosto e 1º de outubr, e também os que adaptaram a música para o momento atual, pedindo para que acordem quando a pandemia acabar.

Por ter um tom melancólico, caracterizando a saudade e o novo inesperado, Wake me up when september ends também ganhou peso por conta da covid-19. No festival on-line One World: Together at Home, realizado em abril de 2020, organizado por Lady Gaga para homenagear a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus, Billie Joe Armstrong fez uma apresentação cantando a música, que emocionou o público por representar a vontade e a espera para que tudo passe.



*Estagiária sob supervisão de Adriana Izel