Confira a programação de setembro do Complexo Cultural Samambaia

Projeto Cultura e Programação foi anunciado em junho deste ano - (foto: Alice Lira )

O Complexo Cultural Samambaia (CCS) anunciou em junho o início do Projeto Cultura e Programação, que adapta as atividades do local, de julho a setembro, ao modelo on-line, devido à pandemia do coronavírus que impediu aglomerações. Transmissões são realizadas para que as pessoas ainda possam ter contato com oficinas, poesia, teatro, música e outros conteúdos artísticos.



A programação do mês de setembro reúne o entretenimento com material educativo, contando com balé, ateliê musical, até a utilização do teatro como meio de estudo para o Enem.

O projeto, até então, apresentou diversas atividades dentro do campo da arte como, por exemplo, curso básico para desenhar mangá, história em quadrinho japonesa, oficina de luminotécnica, destinada ao conhecimento sobre iluminação em ambientes internos e externos, momentos de contação de história, o espetáculo de mamulengo Benedito e o boi pintadinho e também o Sarau da Dona Verônica.



Confira a programação de setembro:



7/9 - Vamos ao teatro? (Apresentações teatrais)



8/9 - Teatro para o Enem



14/9 - Ateliê Musical



16/9 - Papo de Garagem



17/9 - Vamos ao teatro? (Apresentações teatrais)



18/9 - Aula de Balé



Serviço:

Projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia On-line

Instagram e Facebook do Complexo Cultural Samambaia. Em setembro de 2020. Entrada franca.