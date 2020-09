Amazon lança recurso Prime Video Channels no Brasil

CB Correio Braziliense

Os clientes que assinarem os novos canais poderão usar o mesmo login e senha da Amazon Prime - (foto: AFP / Sajjad HUSSAIN)

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (2/9), o lançamento do Prime Video Channels para o Brasil. A novidade permite que os clientes adicionem canais de streaming de vídeo por assinaturas mensais, sem a necessidade de entrar em um contrato longo, usando a mesma conta e login. As assinaturas do Prime Video Channels disponíveis para o Brasil incluem Starzplay, Paramount+, MGM, Noggin e Looke.

Por meio do Prime Video Channels, os assinantes poderão se inscrever e assistir a séries populares, incluindo Normal people e The act, do Starzplay; e dramas aclamados da Paramount+ como The handmaid’s tale e Yellowstone. Os clientes Prime também poderão se inscrever em canais como o Noggin, e na biblioteca de conteúdo da MGM, todos disponíveis para assistir instantaneamente ou com opção de download. É possível realizar uma degustação de sete dias de forma gratuita.

"Ao simplificar a experiência de entretenimento de nossos clientes dentro do aplicativo Prime Video, podemos tornar ainda mais fácil para eles selecionarem, assinarem e desfrutarem de seus programas de TV e filmes favoritos dos nossos parceiros de Channels, como Starzplay e Paramount+", explica João Mesquita, Head do Amazon Prime Video no Brasil, em material de divulgação.

O preço das assinaturas variam, sendo R$ 14,90/mês para a Starzplay, R$ 19,90/mês para Paramount+, R$9,90/mês para a Noggin, R$ 14,90/mês para assinatura da MGM e R$ 16,90/mês para o Looke.