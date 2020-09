Cine Drive-in: Confira a programação de 3 a 9 de setembro

CB Correio Braziliense

(foto: Disney/Divulgação)

A programação do Cine Drive-in desta semana, de 3 a 9 de setembro, contará com três filmes, com sessões diárias: Frozen 2, às 18h20; O roubo do século, às 20h10 e Macabro, às 22h.

A fim de cumprir as medidas de isolamento social impostas pelo Ministério da Saúde para impedir a propagação do novo coronavírus, os carros devem manter distância de uma vaga e para a utilização do banheiro será necessária a utilização de máscaras de proteção individual, bem como de álcool em gel.



Confira a programação de 3 a 9 de setembro no Cine Drive-in:



Frozen 2

As irmãs Elsa e Anna descobrem, em meio à uma aventura, uma floresta mágica. Assim, elas podem ir em busca da origem dos poderes que possuem. Dublado. Diariamente, às 18h20. Classificação indicativa livre.



O roubo do século

O filme se passa em uma sexta-feira de 2006. O grupo de atiradores Falcon realiza um dos assaltos considerados mais famosos na Argentina: o assalto da agência do Banco Río, em Acassuso. Legendado. Diariamente, às 20h10. Não recomendado para menores de 16 anos.



Macabro

Filme baseado no caso dos “Irmãos necrófilos”. A história se passa em 1990, e mostra a trajetória do julgamento de dois irmãos acusados de assassinar oito mulheres, um homem e uma criança na região da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Nacional. Diariamente, às 22h. Não recomendado para menores de 16 anos.



Ingressos

De segunda a quinta-feira, o preço do ingresso é de R$ 14 (meia-entrada) e de sexta a domingo, incluindo feriados, o preço é de R$ 15 (meia-entrada). Aniversariantes terão entrada gratuita para as sessões.