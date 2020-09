Dança da chuva: a playlist do Correio para a Brasília que odeia a secura

SP Sarah Paes*

Brasília completa, nesta quarta-feira (2/9), 100 dias sem chuva. Para ajudar os brasilienses a suportarem a seca e a saudade, o Correio montou uma lista especial com músicas que trazem o fenômeno meteorológico nas letras.

A playlist passeia pela MPB, forró, rap e rock, indo de Madonna a Raul Seixas e de Eric Clapton a Falamansa. Confira:

Rain On Me - Lady Gaga, Ariana Grande

Medo da chuva - Raul Seixas

Rain - Madonna

Let It Rain - Eric Clapton

Que Calor - Major Lazer, J Balvin

Chuva, Chuvisco, Chuvarada - Cocoricó

Umbrella - Rihanna

Na rua, na chuva, na fazenda - Kid Abelha

Come Rain or Come Shine - Ray Charles

Chuva - Gaby Amarantos

Oh! Chuva - Falamansa

No Spotify, montamos uma lista com mais de duas horas de músicas para você ouvir enquanto espera a chuva chegar:



*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão