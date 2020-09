Norman Spencer, dublador do Ciclope, de X-men, morre aos 62 anos

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: reprodução/ Marvel)

Morreu o ator Norm Spencer, dublador original do personagem Ciclope (alter ego de Scott Summers), aos 62 anos. O anúncio foi feito no Twitter pelo colega Cathal J. Dodd, que faz a voz de Wolverine (Logan) na mesma animação, na segunda-feira (31/8). A causa da morte ainda não foi revelada. “Perdi meu querido amigo e camarada Norm Spencer”, lamentou o amigo, no Twitter. “Ele era um personagem genuíno e querido. Vou sentir falta de você, Cyc”, e despediu-se:” Vejo você mais tarde, meu amigo”.



Spencer deu voz ao popular personagem da equipe de mutantes em todos os episódios da série original da equipe de mutantes X-men, de 1992 a 1997, e que se tornou clássica, abrindo caminho para os filmes em Live Action que vieram a partir do ano 2000.



Além da série, o ator dublou o personagem em seriado animado do Homem Aranha, nos videogamesX-Men: Children of Atom,X-Men x Street fighter, eMarvel super heroes vs Street fighter. Seu último trabalho foi fora da Marvel, no desenho Heróis em resgate.