Banda Mmarrul promove ação solidária para ajudar população de Planaltina

CB Correio Braziliense

Banda de Planaltina promove mercado solidário e usa a música como ponto de partida - (foto: Sofia Santana e Ster Maia/Divulgação)

Para além da música, os integrantes da banda brasiliense de reggae Mmarrul se uniram para promover uma ação solidária e ajudar os moradores de Planaltina. É o projeto Mercado e Arara Solidário Mmarrul, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Montado entre as quadras 5/6 da Vila Buritis, ao lado da quadra poliesportiva, o mercado disponibiliza roupas, sapatos, acessórios e alimentos, doados pela comunidade ou comprados pelos integrantes da banda. A ideia é que qualquer pessoa que precisar de um dos itens pode passar e pegar. Quem quiser colaborar com doações, pode entrar em contato com o Ronailto, no telefone (61) 98215-0605.

Poder transformador da música

Após tocarem juntos por mais de 10 anos, os músicos Marcos Túlio, Marcos Marçal, Ronailto Santana, Roni Santana e Lu Maia se reencontraram para criar o projeto social e ter a música como ponto de partida. Até o momento, a banda arrecadou, além de roupas, calçados e acessórios, 100kg de alimentos para a população de Planaltina.

"Acreditamos no poder transformador da música, e nossas canções são sempre com mensagens que despertem algum sentimento positivo em quem ouvir e que são mais do que necessárias neste momento", escreveram os integrantes da banda em nota enviada à imprensa.



A Mmarrul, atualmente, está gravando faixas para o lançamento do primeiro álbum, Canções para um novo mundo. As composições exalam mensagens de otimismo, de esperança e de solidariedade. A partir deste mês, o grupo lançará uma música a cada 21 dias.