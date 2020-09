Festival Set free comemora Dia da Independência com muito rock

CB Correio Braziliense

(foto: JULIANA ALMEIDA/Divulgação)

Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, foi criado, em Brasília, o festival Set free fest. A ideia é reverenciar a cena cultural do rock, ainda que em tempos de pandemia. Esta primeira edição da festa será on-line, em 6 e 7 de setembro, às 19h, no YouTube.

A produção do evento, integrada por Beto Peres, Michelle Fioravanti, Tita Lyra, Aline Lakiss e Fábio Sulz, escolheu a liberdade de expressão como tema principal para o evento. Serão, ao todo, quatro bandas brasilienses que se apresentarão no Set free fest: U2 One, Dynasty, Hollywood Band e Nasty.

O grupo U2 One está há mais de 15 anos no mercado musical. Desde então, tem apresentado grandes sucessos do grupo irlandês, como With or without you, Sunday bloody sunday e One. Já o grupo Dinasty é influenciado por clássicos do rock’n roll e abusa na utilização de instrumentos eletrizantes.

Hollywood Band tem como proposta resgatar os grandes hits dos anos 1980. Com um toque de originalidade, a banda resgata todo um sentimento nostálgico que marcou uma geração. Formado apenas por mulheres, o grupo Nasty interpreta, em versão do rock, músicas clássicas do pop internacional. Além disso, as integrantes investem em versões autorais de sucessos de grandes compositores do rock.

Serviço

Live Set Free fest

Canal oficial do YouTube do cantor Beto Peres. 6 a 7 de setembro, sempre às 19h. Apresentação das bandas U2 One, Dynasty, Hollywood Band e Nasty. Entrada franca. Classificação indicativa livre.