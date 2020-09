Ajude a Cia Marmotagem a construir uma nova bicicleta Potranca

MB Maria Baqui*

Cia Marmotagem realiza vaquinha virtual para montar uma nova bicicleta - (foto: Philipe Nagô/ Divulgação)

Em comemoração aos 15 anos de trajetória cênica, a Cia Marmotagem decidiu voltar aos palcos. Desta vez, devido à pandemia do novo coronavírus, o modelo adotado é o on-line e as apresentações ocorrerão a partir de outubro. No entanto, para viabilizar o espetáculo a companhia precisa de ajuda. O elemento principal da saga, a bicicleta da palhaça Marmota, foi furtada e o grupo criou uma campanha para custear uma nova.

Carinhosamente apelidada de Potranca, a bicicleta, utilizada como “cenário coadjuvante”, é uma peça imprescindível para o espetáculo. “Tudo gira em torno dela. As mágicas e os objetos saem dela como se fossem uma companheira fiel mesmo”, explicou, ao Correio, Tina Carvalho, atriz que interpreta a palhaça Marmota e gestora da Cia Marmotagem.

Para a nova temporada, o elenco colaborativo de atores preparou uma história chamada A domadora de bicicletas, que, segundo a atriz, se assemelha a um “circo ambulante”, no qual parece que a bicicleta tem vida própria. Luciano Porto, do Circo Teatro Udi Grudi, e Érika Mesquita, da Cia. Circo Rebote também fazem parte da peça.

Diante da ausência do personagem principal, a Cia Marmotagem criou, então, uma vaquinha on-line que visa arrecadar R$ 10 mil para construir uma nova Potranca. As primeiras pessoas que contribuírem estarão, automaticamente, concorrendo a diversos prêmios.

Doações de R$ 50 a R$ 200 reais concorrem a uma caneca; de R$ 300 a R$ 900 a um kit marmotagem (xícara, chaveiro, boneca e camiseta); e, quem doar um valor acima de mil reais, terá direito a uma apresentação exclusiva do espetáculo.

Para contribuir com a campanha, acesse o link.

*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro