'Use máscara. É a coisa certa a se fazer', pediu o ator Dwayne Johnson

'Esta é uma das coisas mais difíceis que tivemos que suportar', descreveu o ator - (foto: Instagram)

Em um vídeo publicado no perfil do Instagram nesta quarta-feira (2/9), o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, revelou que ele, a esposa e as filhas testaram positivo para o novo coronavírus. Além do anúncio, o artista americano trouxe algumas reflexões sobre a doença, além de afirmar que ele e a família estão saudáveis e recuperados.



“Esta é uma das coisas mais difíceis que tivemos que suportar, como uma família. Testar positivo para a covid-19 é muito diferente de superar ferimentos graves, ou ser despejado, ou até mesmo estar quebrado (financeiramente), coisa que estive mais do que algumas vezes”, comentou Dwayne, antes de falar do sentimento prioritário de proteção à família, da importância de fortalecer o sistema imunológico e das medidas de prevenção que aprendeu em contato com médicos e especialistas.



The Rock finalizou o vídeo com um pedido para os seguidores: “Use máscara! É um fato e é a coisa certa a se fazer. E é a coisa responsável a fazer”.



Na legenda, The Rock ainda aconselhou: Minha mensagem para todos vocês ao redor do mundo. Seja disciplinado, fortaleça seu sistema imunológico, se comprometa com o bem-estar, use máscara, proteja sua família, seja firme em relação a receber pessoas em casa ou se reunir-se com elas, fique positivo e se importe com seus companheiros seres humanos. Se mantenham saudáveis meus amigos", escreveu.