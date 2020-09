Canal BIS homenageia Beyoncé nesta sexta-feira (4/9) com programação especial

CB Correio Braziliense

Capa do álbum I AM... SASHA FIERCE, de Beyoncé. - (foto: Columbia Records/Reprodução)

Nesta sexta-feira (4/9), a cantora Beyoncé completa 39 anos. Em homenagem ao aniversário da artista, o canal BIS exibirá o documentário Beyoncé: on top, às 22h. A produção destaca a carreira da cantora no topo das paradas de sucesso e a turnê com o marido Jay-Z.



Beyoncé é um dos principais nomes do pop internacional, emplacando sucesso atrás de sucesso, prêmios e um lugar relevante na indústria musical. O filme também está disponível no Globosat play e no Globoplay.

“Quebrando paradigmas desde o início da carreira, Beyoncé se estabeleceu como um dos principais nomes do showbiz, colecionando hits e marcas relevantes. No dia em que a cantora completa 39 anos, o BIS apresenta um documentário exclusivo mostrando a trajetória e tudo que a fez se estabelecer constantemente no topo das paradas”, informa a sinopse do canal.