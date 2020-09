Papagaio ganha perfil no Instagram após cantar Beyoncé

CB Correio Braziliense

Papagaio Chico faz sucesso interpretando Beyoncé - (foto: Divulgação/ SWNS)

Com um timbre que lembra a cantora pop Beyoncé, o papagaio Chico conquistou a internet. Nesta terça-feira (1/9), depois de um vídeo do animal atingir milhões de visualizações, ele ganhou um perfil exclusivo no Instagram. A página é gerenciada pela equipe do parque natural Lincolnshire Wildfire Park, em Friskney, na Inglaterra, onde a ave vive.





Mesmo com apenas nove anos de vida e dois dias de perfil na rede social, o papagaio possui mais de dois mil seguidores, somando cerca de 30 mil visualizações nas publicações de vídeos cantando. O repertório vai além de Beyoncé e passa por Poker face, de Lady Gaga, e Firework, de Katy Perry.

Um porta-voz do parque disse, ao Boston Standard, em tom irônico, que o executivo Simon Cowell deveria criar um The X-Factor, programa para descobrir novos talentos musicais, para animais, o qual o papagaio poderia concorrer.

No Twitter, as pessoas comentam surpresas sobre o talento da ave e também a admiração que criaram pelo pássaro.

faz uns 15min que to assistindo o papagaio cantando Beyoncé — thatha (@oximorosss) September 3, 2020





todos os dias penso naquele papagaio que cantou a If I Were a Boy melhor que a própria Beyoncé — iv (@ivojfm) September 2, 2020





Com grande sucesso, Chico tem encurtado o distanciamento entre as pessoas, que se aproximam para prestigiar as imitações e cantorias dele. No Facebook, usuários chegaram a pedir, no vídeo do papagaio cantando If i were a boy, um dueto entre a cantora e o animal.