Izabella Rocha lança minidocumentário sobre música do Natiruts

Izabella compartilha que encontra novas formas de se apresentar e viver a música, devido a pandemia, mas não deixa de lado a vontade de realizar um show ao vivo - (foto: Renata Ferraz/ Divulgação)

Depois de gravar uma nova versão da música O carcará e a rosa, de Alexandre Carlo, vocalista e guitarrista do Natiruts, Izabella Rocha conta o processo de arranjo da canção, mais voltado para o jazz, no mini documentário Um novo voo- o carcará e a rosa. Desta vez, a composição leva a assinatura de Izabella e do pianista Renato Vasconcellos e tem uma tonalidade diferente do que sempre foi cantada pela artista.

A cantora participou do processo de criação do Natiruts e da banda InNatura, ao lado de Bruno Dourado, na percussão, e Kiko Péres, na guitarra, gravando diversos álbuns durante a carreira. Embora tenha seguido carreira solo, com novos estilos, ela não deixa de carregar as origens, homenageando a música O carcará e a rosa, que completa 20 anos e representa uma boa lembrança da trajetória.

O primeiro disco solo, Gaia, lançado em 2016, trouxe a inspiração que recebe do sagrado feminino e da natureza. Após se tornar mãe de Rafael, Gabriela e Elis, a cantora compôs as canções do projeto com base no que vivia e sentia. O álbum Bella, o último a ser lançado, mistura o inédito com versões de músicas com significado especial para cantora, trazendo influência de reggae, soul, jazz e bossa nova.

Izabella Rocha compartilha que encontra novas formas de se apresentar e viver a música, devido à pandemia do novo coronavírus, mas não deixa de lado a vontade de realizar um show ao vivo, com a presença do público. A ideia central, no momento, é lançar um mini documentário para cada uma das nove músicas que compõe o segundo disco solo da artista.