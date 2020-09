Oito bandas se apresentam em lives na 35ª edição do Festival Ferrock

CB Correio Braziliense

Esta é a 35ª edição do Festival Ferrock - (foto: Ferrock/Divulgação)

Há mais de 30 anos valorizando a cultura popular local, este ano, o Festival Ferrock foi planejado para atender aos cuidados necessários em razão da pandemia do novo coronavírus. Na segunda-feira (14/9), tem início uma programação com oito bandas que se apresentarão em formato de live até quinta, sendo a primeira sessão às 20h e a segunda às 21h.

O Facebook e o YouTube foram escolhidos para viabilizar as apresentações das bandas Seconds of Noise, Fluido Acústico, Baratas de Chernobyl, Mandallas Band, Marcos Gretta e Banda, Terno Elétrico, Podrera e Women in Rock. As apresentações serão transmitidas a partir do auditório do Centro de Ensino Médio 12, localizado no setor P Norte, em Ceilândia.

Na ativa desde 1986 com o Festival Ferrock, Ari de Barros, um dos fundadores do projeto, diz que a desigualdade pode deixar alguns espectadores de fora. “Infelizmente nós também teremos que passar por isso, tirando como exemplo a educação, que muitos alunos não estão conseguindo acessar (a internet)”, disse o produtor cultural.

No entanto, o evento não poderia ser deixado de lado este ano. “Foi a única maneira que encontramos de registrar e de não deixar passar batida a 35ª edição”, explicou Ari.

Confira a programação completa

Segunda-feira (14/9)

20h - Seconds of Noise

21h - Fluido Acústico

Terça-feira (15/9)

20h - Baratas de Chernobyl

21h - Mandallas Band

Quarta-feira (16/9)

20h - Marcos Gretta e Banda

21h - Terno Elétrico

Quinta-feira (17/9)

20h - Podrera

21h - Women in Rock