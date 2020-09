Lollapalooza Brasil é adiado para setembro de 2021

CB Correio Braziliense

Show do DJ Hardwell no Lollapalooza Brasil 2018 - (foto: M Rossi/Breno Galtier/Lollapalooza)

Depois de adiar a edição deste ano para dezembro, a produção do Lollapalooza Brasil anunciou, nesta sexta-feira (4/9), que o evento ficou para 2021. Em razão das medidas de prevenção e cuidado com o novo coronavírus, o festival foi transferido para 10, 11 e 12 de setembro do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O Lollapalooza Brasil não vai mais acontecer em dezembro de 2020 seguindo as orientações das autoridades de saúde nacionais. pic.twitter.com/hJI5dLLGx7 — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) September 4, 2020

A produção informou ainda que os ingressos deste ano seguem válidos para as novas datas. "Agradecemos a paciência de vocês durante todo o processo. Estamos triste por não podermos estar no 9ª festival anual em 2020, mas o encontro permanece vivo, agora em 2021".

Além da mudança de data, haverá uma alteração no line-up. Contudo, a programação de 2021 ainda não foi divulgada. Estavam como headliners da edição deste ano bandas como Guns N; Roses, e The Strokes, além do rapper Travis Scott.

Adaptado

Nos Estados Unidos, o festival, que ocorreria em Chicago, realizou uma versão on-line com shows de grandes nomes da música, como Paul McCartney; Metallica; The Cure; Tom Morello; LL Cool J; H.E.R; Imagine Dragons; Tyler, the Creator; entre outros.