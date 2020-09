Anitta é acusada de racismo após publicar montagem com Ludmilla

OS FÃS da Ludmilla subiram a tag "Anitta racista" pelo simples fato da Anira ter compartilhado esse meme, onde a Ludmilla obviamente aparece como a vilã, mas não, pra eles ela tá como a empregada, ou seja, racismo. Para que tá feio meu povo, vocês vão perder a conta de vcs! pic.twitter.com/wwllFhglYl

Sou negro e digo com todas as letras, isso não tem nada haver com racismo, Anitta Racista é a tag mais sem noção do mundo, parem de manchar o movimento com picuinhas idiotas, todo dia tem algum negro sofrendo RACISMO DE VERDADE, e vocês aqui com essa palhaçada pic.twitter.com/GdFMrFpF7N