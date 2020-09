Lilia Cabral e Giulia Bertolli estreiam nos palcos juntas em 'A lista'

AI Adriana Izel

Há anos, a atriz Lilia Cabral e a filha, também atriz, Giulia Bertolli buscam um projeto para trabalharem juntas. A oportunidade surgiu em meio à quarentena com o convite de Gustavo Pinheiro responsável pelo texto do espetáculo A lista dirigido por Guilherme Piva que estreou no último dia 3 e segue em cartaz até 25 de setembro, no Teatro Já, iniciativa de Ana Beatriz Nogueira em parceria com Teatro Petra Gold que apresenta peças teatrais encenadas no palco para um público que acompanha nas telas dos computadores e dos smartphones.

Mãe e filha sobem juntas ao palco às quintas e sextas, às 17h, para darem vida a história de Laurita, uma aposentada trancada em um apartamento em Copacabana, que conta com a ajuda da vizinha Amanda para abastecê-la de tudo que precisa enquanto se isola do mundo. Esse encontro entre as duas personagens se torna num turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que as mudarão para sempre.

“A experiência tem sido muito prazerosa. Nós ensaiamos todos os dias e, cada dia descobrimos coisas diferentes. Uma ajuda a outra, é uma troca constante. Acho que a nossa relação familiar contribuiu muito para a relação no palco, é uma cumplicidade muito boa de se ter e uma confiança que cresce todos os dias”, explica Lilia. “Tem sido incrível. Sempre sonhamos com esse momento e, quem diria que em meio desse caos todo que estamos vivendo, estaríamos compartilhando um trabalho tão lindo como esse”, completa Giulia.

Projeto Teatro Já. Sessão remota. Temporada até 25 de setembro, com apresentações às quintas e sextas, às 17h. Duração de 50 minutos. Comédia dramática com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva. Protagonizado por Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Entrada a R$ 10 (à venda em https://www.teatropetragold.com.br/). Não recomendado para menores de 12 anos.