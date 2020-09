Parrerito, do Trio Parada Dura, tem melhora no quadro de covid-19

CB Correio Braziliense

A assessoria de Parrerito, do Trio Parada Dura, informou, na segunda-feira (7/9), que o cantor apresentou melhora no raio-x do pulmão. Ele testou positivo para coronavírus e está internado desde sábado (29/8), em Belo Horizonte. Em 31 de agosto, o artista precisou ser levado para a UTI do Hospital Unimed, depois de um mal súbito que o deixou com 50% do pulmão comprometido. O artista tem 67 anos e é diabético.



Os testes feitos não mostraram alteração nos exames bioquímicos e radiológicos de Parrerito, nem sinal de infecção bacteriana. O estado de saúde dele é considerado estável e não há previsão de alta.

Em comunicado à imprensa pelo Instagram, a assessoria revelou que a sedação permanece baixa e a ventilação mecânica está com parâmetros mínimos de oxigênio. “Os próximos dias são fundamentais para a tentativa de retirada total do respirador mecânico", disse a assessoria. O sertanejo segue internado por causa da covid-19.

Na noite do último sábado (5/9), ele teve uma instabilidade na pressão arterial e a assessoria definiu o momento como o “mais crítico da doença”. Por conta disso, foi necessário suspender a retirada gradual do respirador que havia sido iniciada. Nesta segunda, a pressão foi estabilizada.

Atualmente, o Trio Parada Dura é formado pelos músicos Parrerito, Creone e Xonadão, os últimos dois testaram negativo para o novo coronavírus. A equipe e os familiares pediram que os fãs "continuem em prece e em pensamento positivo" para a recuperação do cantor.



Trio Parada Dura

O Trio Parada Dura nasceu em 1971 e teve diversas formações ao longo da história. Telefone mudo, Fuscão preto e As andorinhas estão entre as músicas de maior sucesso interpretadas pelo trio sertanejo.

Parrerito entrou para o Trio Parada Dura no lugar do irmão Barrerito, que sofreu um acidente aéreo na década de 1980, ficou paraplégico, e decidiu seguir carreira solo. O cantor nasceu em São Fidélis (RJ), mas começou a carreira, com o Trio Parada Dura, em Minas Gerais. Hoje ele mora em Contagem, na Região Metropolitana de BH.