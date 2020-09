'Mulheres maravilhas da história': personalidades integram livro da DC

CB Correio Braziliense

Beyoncé terá a história contada em livro como super-heroína da vida real - (foto: AFP / Gabriel BOUYS)

Uma nova série da DC Comics dará atenção às “super-heroínas da vida real”, como Beyoncé, Janelle Monáe e a política americana Alexandria Ocasio-Cortez. A coletânea de livros Mulheres Maravilhas da história apresenta personalidades mulheres e artistas não binárias que atuam como a Mulher Maravilha em várias situações. Ao todo, serão 17 histórias inspiradoras.

Também são homenageadas na história outras figuras relevantes como a senadora Elizabeth Warren, a ativista de direitos LGBTQ+ Edith Windsor, a ativista transgênero Marsha P. Johnson, a ativista de controle de armas Emma Gonzalez, a ativista pelos direitos dos deficientes físicos Judith Heumann, a comediante Tig Notaro e Dominique Dawes, a primeira ginasta afroamericana a ganhar uma medalha olímpica individual.

A escritora Laurie Halse Anderson foi a responsável pela edição dos perfis. "(Anderson) reuniu escritoras e artistas mulheres e não-binárias para revelar as mulheres tornando nosso mundo melhor a cada dia. Heroínas do mundo real nas áreas de política, negócios, ativismo, ciência e cultura pop estão tomando decisões difíceis todos os dias e nós as celebramos aqui", informou um comunicado no site oficial da DC Comics.

A coletânea será lançada em 1º de dezembro.