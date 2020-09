Fernanda Abreu celebra aniversário com lançamento de música inédita

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Murilo Alvesso/ Divulgação)

Os planos de turnê do novo álbum da cantora Fernanda Abreu composto por baladas foram interrompidos pela pandemia. Com adaptação aos modelos digitais, nesta terça-feira (8/9), junto a celebração de aniversário, a artista disponibilizou a canção inédita Dance dance por meio das plataformas de streaming, que também marca a estreia do selo, a qual é dona, Garota Sangue Bom Music com a Universal Music.

A música Dance dance, apesar de inédita, não é recente. Fernanda Abreu a conheceu em 2006, quando escutou pela primeira vez em uma fita demo do cantor Rodrigo Maranhão e depois realizou uma apresentação a cantando no projeto MTV ao vivo. Os áudios, entretanto, não ficaram disponíveis na internet, o que levou a artista, acompanhada por Rodrigo Campello, para o estúdio produzir e gravar a canção.

O álbum, intitulado como Slow Dance, celebra 30 anos desde o lançamento de Sla radical dance disco club, obra que iniciou a carreira da cantora com as músicas A noite, Você pra mim e Kamikazes do amor. Dance dance é o primeiro single das 16 baladas da trajetória de Fernanda Abreu que compõem a obra com lançamento previsto para 17 de setembro de 2020.

Confira Dance dance, de Fernanda Abreu