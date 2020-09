Simaria está curada da covid-19; sertaneja refez teste após isolamento

CB Correio Braziliense

(foto: Leandro Franco/Divulgação)

Após reavaliação e um novo laudo médico, a cantora Simaria, dupla de Simone, está curada da covid-19. A sertaneja, ainda que assintomática, foi diagnosticada com a doença em 21 de agosto e permaneceu isolada em casa, em Alphaville, São Paulo.

Na época, Simaria realizou o teste para poder viajar em família. O resultado do marido e dos filhos deu negativo, enquanto o dela foi positivo. Por isso, a cantora, por meio do Instagram, compartilhou que a maior dificuldade era estar na mesma residência que a família e não poder ficar no mesmo cômodo que eles.

No entanto, de acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa da artista, o momento de angústia passou. “Estou muito feliz por estar curada e poder abraçar os meus filhos. Me cortava o coração vê-los chorar e não poder acolher meus pequenos.”, comemorou Simaria.

Ainda assim, a cantora destacou a importância de levar as recomendações a sério. “Coronavírus não é brincadeira, eu sempre tive muito medo afinal nunca se sabe quais serão os sintomas, como nosso organismo vai reagir. Agradeço todo apoio que recebi da família, amigos e dos meus fãs”, disse.