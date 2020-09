Após assinar com gravadora, Menos é Mais inicia gravação do novo CD

CB Correio Braziliense

(foto: Ricardo Ribeiro/Divulgação)

O grupo brasiliense Menos é Mais deu início as gravações do próximo álbum da carreira. O fato ocorre dias depois do anúncio da assinatura com o escritório GH Music e com a gravadora Som Livre. O trabalho será completamente composto por canções inéditas. A gravação ocorre no Rio de Janeiro.

Ainda sem nome, o projeto, que deve ter 16 faixas, será lançado em 2020. A produção musical fica por conta de Rafael dos Anjos, outro brasiliense, que, há alguns anos trabalha no cenário carioca. O disco terá ainda o músico Mauro Diniz, que ficou responsável pela gravação do cavaco.

"Essa é a primeira vez que nos desafiamos a gravar um álbum somente de músicas inéditas. Usamos o "tempo livre" da pandemia para escolher o nosso repertório, ouvimos mais de 400 músicas e estamos muito ansiosos para mostrar ao público esse novo trabalho", define Jorge Farias, percussionista do grupo em material de divulgação.

Desde o ano passado, o grupo Menos é Mais tem tido repercussão fora de Brasília. Em 2020, durante a quarentena, a banda fez lives que tiveram participações especiais em vídeo de grandes nomes da música.