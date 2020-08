Grupo local Menos é Mais assina contrato com mesmo escritório de Dilsinho

CB Correio Braziliense

Na assinatura do contrato do Menos é Mais, também estiveram presentes os cantores Dilsinho e Bruno Cardoso - (foto: Roberto Filho/Divulgação)

A semana foi de conquistas para o grupo de pagode brasiliense Menos é Mais. Tida como uma das maiores revelações do ano, a banda assinou contrato de gerenciamento de carreira com o escritório GH Music, responsável pelas carreiras de artistas como Dilsinho e Mumuzinho, nesta quinta-feira (27/8). O grupo também passou a integrar o casting estrelado de artistas da gravadora Som Livre.



“Estamos muito felizes com esse momento e com tudo o que estamos começando a colher, batalhamos muito por isso. Inclusive, uma de nossas músicas inéditas que mais nos emociona chama-se A voz do povo e ela fala desse sonho de ser bem-sucedido na música. ‘Olha essa aqui foi escrita pra você, todo esse rabisco um dia vamos ver, num domingo em frente à TV. Na voz do povo todos vão cantando’”, descreve Gustavo Goes, um dos músicos da banda, em nota à imprensa.



Na assinatura do contrato com a GH Music também estiveram presentes dois grandes nomes do pagode atual: Dilsinho e Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.



Conhecido do público brasiliense pelas apresentações na casa de shows Brasília, o Menos é Mais tem números impressionantes para tão pouco tempo de carreira: um milhão de seguidores nas redes sociais e mais de três milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. O canal do grupo no YouTube já ultrapassou a marca de 1,7 milhões de inscritos e 262 milhões de visualizações em apenas 9 meses. O projeto Churrasquinho do Menos é Mais também é um sucesso na plataforma, alcançando mais de 175 milhões de visualizações no vídeo, com as canções Melhor eu ir, Ligando os fatos, Sonho de amor e Deixa eu te querer.



Confira o Churrasquinho do Menos é Mais: