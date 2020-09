Detonautas Roque Clube satiriza os depósitos de Queiroz em nova música

CB Correio Braziliense

Grupo Detonautas Roque Clube lança 'Micheque' - (foto: Bruno Kaiuca)

O grupo Detonautas Roque Clube apresentou, na sexta-feira (4/9), uma crítica política e social por meio da faixa Micheque. A música é uma sátira sobre o suposto envolvimento de Michelle Bolsonaro com os R$ 89 mil em cheques depositados por Fabrício Queiroz e a esposa na conta da primeira-dama, noticiado no mês passado.



"Todos temos o benefício da dúvida. Somos inocentes até que se prove o contrário. A música é um questionamento a respeito de uma questão importante. Como foi que esse dinheiro entrou na conta de uma pessoa tão próxima ao Presidente. Basta que ele responda e acabam as especulações", reflete Tico Santa Cruz em material de divulgação.

Micheque conta com a participação do ator Marcelo Adnet, com áudio de uma imitação do humorista com uma fala do presidente Jair Bolsonaro: "Queria agradecer a todos vocês que fazem memes comigo, que me criticam, que me sacaneiam e que não largam do meu pé na internet. Meu muito obrigado, porque a cada besteira que eu faço de propósito, vocês ficam aí falando de mim e esquecem o que realmente importa", imita o humorista.

O single chegou acompanhado de um vídeo que traz imagens de dinheiros, laranjas, cabeças de gado e várias outras referências ao presidente e à família dele.

Confira o vídeo de Micheque: