Marcelo Adnet anuncia que Sinta-se em casa chega ao fim na sexta-feira

O humorista Marcelo Adnet anunciou, pelas redes sociais, o fim da temporada do programa Sinta-se em casa. A atração surgiu na quarentena e se tornou num dos grandes sucessos na internet, graças ao modo do artista de parodiar as situações cotidianas do país, incluindo, as questões políticas.



"Era para durar um mês, mas dezenas de milhões de visualizações depois esticamos até o finalzinho: 110 episódios gravados daqui, sozinho com a esposa. [...] Então vou até sexta! Estamos contabilizando as visualizações ainda e pode dar "centena de milhão". Mas quem sabe volto quando tiver um tempo?", escreveu o artistas nas redes sociais.

O motivo do fim a esquete digital é o início das gravações da série Escolinha do Professor Raimundo a partir da próxima segunda-feira (14/9). Na nova versão do humorístico, Adnet interpreta Rolando Lero, personagem original de Rogério Cardoso.

Antes do encerramento, o comediante ainda sugeriu aos espectadores que enviassem sugestões para as últimas cenas dos últimos episódios. Sinta-se em casa teve duração de 22 semanas, com episódios diários compartilhados nas redes sociais e também disponíveis no Globoplay.



Num dos mais recentes episódios, Marcelo Adnet irritou o atual secretário de Cultura, o ator Mário Frias, o que gerou até uma publicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República acusando o humorista de "afetar bons sentimentos, falar em defesa do povo e coisas do tipo, mas na prática desprezar as pessoas reais, de carne e osso, que são exemplos para todos". O vídeo em questão brincava com uma propaganda institucional feita pelo novo secretário.

Durante a quarentena, Adnet também não deixou passar a live mais rápida do mundo, protagonizado por Flávio Brasil, morador de Planaltina.

