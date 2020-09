Centropia se apresenta no festival de rock on-line 'Pedrada At Home'

CB Correio Braziliense

Banda brasiliense, Centropia é composta por Lauro Aires (violão e voz), Marcelo Lima (bandolim, guitarra, violão e voz), Fernando Rodrigues (baixo, viola, percussão e voz) e Renato Glória (bateria e percussão). - (foto: Breno Galtier)

A banda brasiliense Centropia participa da sexta edição do festival on-line Pedrada At Home, que ocorre no sábado e no domingo, 12 e 13 de setembro, das 18h às 22h. Parte do evento será dedicada ao cantor e compositor carioca Renato Barros, que faleceu no final de julho. Ao todo serão 24 bandas. Dez delas apresentarão versões para músicas do líder da banda Renato e Seus Blue Caps. O grupo Centropia se apresenta com a canção Perdi você.Toda a programação será transmitida pelo canal oficial do festival no YouTube.



Além das apresentações, o festival exibirá depoimentos de pessoas que conviveram com o artista, em parceria com o baterista Bacalhau (ex-Planet Hemp e Autoramas). Também participarão do tributo nomes nacionais como a cantora Érika Martins e as bandas Leela e Dona Iracema, entre outros.

O line-up reúne bandas de diversos estilos dentro das vertentes do rock e do metal. Segundo os produtores, o formato on-line contribui com a diversidade do festival, pois permite a interação entre artistas de várias partes do país e da América Latina. "Nossa intenção é revelar artistas e conectá-los ao trabalho e ao público uns dos outros, gerando uma rede que pode fortalecer o nosso mercado e perdurar após a quarentena. Com as palestras, visamos também pontuar as dificuldades de gerenciamento de carreira dos músicos e profissionalizá-los, aumentando a qualidade da produção musical do país", explica Monique Ferreira, uma das produtoras do Pedrada At Home, por meio de nota.

Novo álbum

Ao longo de 2020, o Centropia, formado por Lauro Aires (violão e voz), Marcelo Lima (bandolim, guitarra, violão e voz), Fernando Rodrigues (baixo, viola, percussão e voz) e Renato Glória (bateria e percussão), estão lançando as músicas do álbum Centropia 3. Três canções estão disponíveis nas plataformas digitais, Mar grosso, Sertanejana e Desencanto, e contam com clipes dirigidos por Moisés Marques disponíveis no canal oficial da banda no YouTube.