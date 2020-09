Cine Drive-in: Confira a programação de 10 a 16 de setembro

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

O Cine Drive-in traz na programação da semana de 10 a 16 de setembro a exibição diária dos filmes Scooby! o filme, às 18h30 e 20h10, e O segredo, às 21h50. Mesmo com a reabertura de espaços culturais, o local segue com as orientações de saúde para combater o coronavírus de espaçamento mínimo entre os carros e o uso obrigatório de máscara e álcool em gel caso for utilizar o banheiro.



Sessões de 10 a 16 de setembro no Cine Drive-In



Scooby! o filme

A turma de Salsicha, Daphne, Fred, Velma e Scooby terão a história contada sobre como se conheceram e formaram a Mistérios S/A. O suspense da vez envolve um plano maligno para libertar o cão fantasma Cerberus sobre o mundo, para impedir o “apocãolipse” global. No meio do caminho, descobrem que Scooby carrega um legado secreto inimaginável. Sessões dubladas, diariamente, às 18h30 e 20h10, com classificação indicativa livre.



O segredo

Por causa de uma enorme tempestade, uma viúva, mãe de três filhos, contrata um trabalhador manual para consertar a casa. Entretanto, quando não estava ocupado com reparos domésticos, ele compartilha a filosofia própria de acreditar na força do universo para entregar o que deseja. Ensinamentos sobre a lei da atração e a energia dos pensamentos positivos cotidianamente são ensinadas durante o filme. Sessões legendadas, diariamente, às 21h50, com classificação indicativa de 16 anos.

Ingressos

De segunda a quinta-feira, o preço do ingresso é de R$ 14 (meia-entrada). De sexta a domingo, incluindo feriados, o preço é de R$ 15 (meia-entrada). Meia entrada também garantida para portadores de necessidades especiais, idosos (acima de 60 anos), estudantes, professores e crianças de até 10 anos. Aniversariantes terão entrada gratuita para as sessões.