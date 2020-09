Novo disco de Lexa terá participação de Luísa Sonza e Bruno Cardoso

CB Correio Braziliense

(foto: Juliana Coutinho/Divulgação )

A cantora Lexa revelou que lançará o próximo trabalho, que leva o nome dela no título, em 18 de setembro. O lançamento ocorre em meio a boa fase da artista, que está à frente do programa TVZ do Multishow e terá uma série documental no Globoplay. O álbum será composto por nove faixas, sendo seis inéditas. As demais faixas são hits da carreira, como Aquecimento da Lexa, Treme tudo e Chama ela.

No disco, Lexa pretende mostrar diferentes ritmos e facetas. “A raiz do álbum é o funk, mas ele tem vários estilos e segmentos musicais misturados, como o trap e também o pop, que está superforte. Esse álbum está sendo extremamente bem produzido e muito bem trabalhado, estou fazendo tudo com muito carinho! A estratégia que adotamos é diferente do meu primeiro álbum e a galera já vai poder conferir mais detalhes nos próximos dias", declara Lexa em nota.

Para comprovar essa diversidade de gêneros, a cantora conta com a participação especial de Luísa Sonza, ligada ao pop; Márcio Vitor (do Psirico), artista do pagode baiano; e também do cantor de pagode Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto.