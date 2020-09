Documentário sobre a banda BLACKPINK deve chegar em outubro na Netflix

CB Correio Braziliense

O quarteto é composto por Jennie, Rosé, Jisoo e Lisa - (foto: Instagram/Reprodução)

Pelo Twitter, a Netflix Brasil chamou a atenção dos Blinks, fãs do grupo de k-pop BLACKPINK, e anunciou a chegada do documentário sobre a girlband composta por Jannie, Jisoo, Lisa e Rosé. Com estreia prevista para 14 de outubro, Blackpink: Light up the sky deve apresentar ao público os bastidores das gravações e das apresentações do grupo sul-coreano. Além da produção, a plataforma de streaming ainda vai disponibilizar ícones das artistas para os usuários.

Silêncio, hoje eu tô muito blink! O documentário BLACKPINK: Light Up the Sky chega dia 14 de outubro com esses ícones lindos de brinde. Tá bom? pic.twitter.com/v51nfAlv88 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 9, 2020

Em nota, as integrantes comemoraram a novidade. “Nós mal podemos esperar para compartilhar nossas histórias com todos os fãs ao redor do mundo por meio da Netflix! Esperamos que esse filme traga alegria e luz para os espectadores e eles apreciem acompanhar a nossa jornada dos últimos quatro anos”, escreveram.



Este é mais um entre os grandes lançamentos do BLACKPINK em 2020, que também lançou o clipe de How you like that, batendo recordes na estreia. Em seguida, as jovens disponibilizaram no streaming Sour candy, faixa em parceria com Lady Gaga, para o álbum Chromatica.